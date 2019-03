Gyasi ancora in ospedale, Ligi c'è

La Spezia - Subito al lavoro perché la B è questa e quando vorresti goderti qualche momento di gioia, al di là del ricorso del Livorno tutto ancora da confermare (il pre-reclamo potrebbe poi non portare all'atto vero e proprio), è già tempo di tornare a pensare al campo. Domenica sfida durissima all'Adriatico contro un Pescara che si gioca un posto al sole proprio come gli aquilotti. Ieri seduta di ripresa al "Comunale" di Follo e, dopo una prima parte passata in palestra, il gruppo è stato diviso in due gruppi: chi è sceso in campo dall'inizio contro i toscani si è dedicato ad un lavoro di scarico tra palestra e campo, mentre il resto della squadra, ha svolto una seduta prettamente tecnica basata su attivazione muscolare con la palla, esercitazioni a tema finalizzate alle conclusioni a rete e chiusa da una sfida a ranghi misti su metà campo.



Rimasto sotto osservazione in ospedale Emmanuel Gyasi dopo il trauma toracico che lo ha costretto all'uscita anticipata contro il Livorno; in attesa di esami strumentali Soufiane Bidaoui per valutare l'entità del problema al flessore sinistro riscontrato durante la gara di ieri sera. Lavoro incrementale dedicato per Alessandro Ligi in ottica di un prossimo rientro in gruppo; Elio Capradossi prosegue nel percorso dedicato di recupero. Per domani è in programma una seduta di lavoro che verrà svolta a porte chiuse; nel primo dopo pranzo il gruppo partirà per la sede del suo ritiro in Abruzzo dove verrà svolta la seduta di rifinitura (porte chiuse).