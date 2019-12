Gyasi: “Sentire il boato del Picco... qualcosa che aspettavo da tanto”

La Spezia - “Finalmente. E’ stata un’emozione grandissima che aspettavo da tempo. Sentire quel boato dello stadio che gridava il mio nome è stato davvero bellissimo”. Emmanuel Gyasi, per tutti noi, con la maglia bianca. Un gol liberatorio, segnato virtualmente da oltre 5mila persone che non aspettavano altro. L’attaccante che ha sempre dato tutto oggi è stato anche decisivo in zona. “Nel primo tempo avevo provato il colpo di testa a botta sicura, ma Micai ci era arrivato. Poi ci avevo provato di sinistro e c’ero andato vicino. Alla terza volta stavo andando ancora sul sinistro, poi ho visto che mi lasciava spazio sul destro e ho tirato sul primo palo”.

Nella testa c’era ancora quel gol sbagliato nei play-off contro il Cittadella. “A quello ho pensato per parecchi mesi, soprattutto durante le vacanze. Poteva essere un cosa importantissima per lo Spezia. Ora però è il passato”. Lo Spezia si Italiano s’è desto. “Oggi ci compattiamo molto bene, ascoltiamo il mister e poi ripartiamo riuscendo a segnare. Questa è la cosa più importante. L’ala? Io mi metto a disposizione, chiaramente mi piace giocare sulle fasce, ma sto dove mi chiedono”.