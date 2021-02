Gyasi: "Sappiamo che è lunga e difficile, non pensiamo di esser già salvi"

Era la numero 99 con la maglia bianca ma, come sempre, l'italo-ghanese non parla di sè stesso, preferendo ripassare gli obiettivi della sua squadra.

La Spezia - "È stata una doppietta che ci ha consentito di riprendere la partita e sono molto felice. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma nella ripresa siamo tornati in campo con un altro piglio". Doppietta che vale tantissimo quella di Emmanuel Gyasi, ai primi gol in massima serie nello stadio dove si sta costruendo la carriera. Era la numero 99 con la maglia bianca ma, come sempre, l'italo-ghanese non parla di sè stesso, preferendo ripassare gli obiettivi della sua squadra: "Nell’intervallo - spiega ai microfondi di Sky al fischio finale di Orsato - il mister ci ha dato una scossa, dicendo di insistere e velocizzare, credendoci. Io cerco sempre di dare il mio contributo, oggi volevamo recuperare a tutti i costi, sapevamo il valore della partita e alla fine siamo riusciti a mantenere il Parma a distanza. Sappiamo che è ancora lunga e difficile, non pensiamo certo di esser già riusciti a raggiungere la salvezza. La Juve e Cr/? Sarà una partita bellissima, magari a Cristiano Ronaldo chiederò la maglia".