Gyasi: "Questo miracolo lo vogliamo noi, il mister e la società"

La Spezia - "Noi insieme al mister e alla società pensiamo solo a fare un miracolo come l'anno scorso". Giocatori, tecnico e proprietà. Cita tutti e tre Emmanuel Gyasi, lanciando un messaggio chiaro a chi pensa che quello che si vede in campo sia un aspetto non collegato al resto del mondo Spezia Calcio. Suo il gol dell'1-2 contro il Sassuolo che lancia gli aquilotti a 21 punti. "Sappiamo che il Sassuolo è una grandissima squadra, ma l'abbiamo preparata benissimo. Siamo arrivati con l'idea di imporre il nostro gioco e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti".