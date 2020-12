Gyasi: “Non ci abbattiamo, sotto con ferocia per tornare a fare punti”

La Spezia - “Ha ragione il mister: dobbiamo darci una sveglia. Ora ci riposiamo e poi ci rimetteremo sotto”. Emmanuel Gyasi sicuramente tra le note positive anche questa sera. Per lui il quarto assist. “Sono contento di aver fatto fare gol a Nzola, ma avrei preferito fare meno assist e più punti. Abbiamo provato giocarcela fino alla fine. Ma non ci buttiamo giù, è il primo anno in serie A e stiamo facendo grandi cose. Proveremo a lavorare con ancora più ferocia e a fare i tre punti già dalla prossima”.