Gyasi: “Lavoro per essere più cinico davanti alla porta”

La Spezia - “Sono contento di aver iniziato così bene. Il primo gol ufficiale della stagione è il mio! Abbiamo lavorato bene con il mister in ritiro fisicamente mi sento bene. Voglio farmi trovare pronto. Sto lavorando per essere più cinico davanti alla porta. Il mister e’ preparatissimo, ci tiene molto. Con i compagni ci troviamo bene, in campo giochiamo in maniera offensiva. Delano arriva da un altro campionato, qua in Italia c’è molta attenzione da parte delle difese. Ora lui si sta ambientando e penso che potrà fare molto bene. È in casa con me e Bodaoui: ha preso il posto di Okereke”.



Guido Lorenzelli