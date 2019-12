Gyasi: "Grazie a Dio è arrivato. Traguardi? Non ci poniamo limiti"

La Spezia - "Volevo questo gol, lo volevo tantissimo, ho provato in questi mesi e non riuscivo. Ma grazie a Dio oggi è arrivato". Ha il sorriso dei giorni che non si dimenticano Emanuel Gyasi, man of the match perché segna il gol che permette allo Spezia di battere la Salernitana al "Picco" dove arriva la terza vittoria consecutiva dei bianchi. Un pensiero non può che andare a Scuffet, grandissimo protagonista anche oggi con quella parata da campione in pieno recupero: "Simone è un grandissimo portiere, siamo contenti di lui, ci sta dando una mano e oggi ha fatto una parata strepitosa. A gennaio arriverà un'altra punta? Io devo solo continuare a seguire i consigli dl mister, spingere forte poi sarà il campo a parlare. I playoff? Non ci poniamo limiti, a maggio vedremo dove saremo, mi auguro che il 2020 sarà ancora più bello e personalmente cercherò di farne più dell'anno scorso". Così ai microfoni di Dazn l'attaccante italo-ghanese che torna al gol dopo quello segnato alla Pro Patria ad agosto in Coppa Italia: finora non era arrivata alcuna realizzazione in questo girone d'andata.