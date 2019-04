Gyasi: “Ci ho creduto nell’azione del gol. Ora non molliamo”

La Spezia - Fondamentale nell’azione del vantaggio spezzino, Gyasi si è detto soddisfatto, nonostante il risultato finale, della prestazione sua e della squadra. “Secondo me la squadra ha fatto una grandissima prestazione. Io a destra? Mi trovo bene ovunque, dovunque vengo schierato do sempre il massimo. Okereke? Sono ottimista, penso possa farcela per Palermo. Il gol? Ci ho creduto, mi sono buttato nello spazio ed è andata bene. Il percorso della squadra? Non dobbiamo mollare - conclude l’esterno - andiamo a Palermo per portare a casa punti preziosi”.



Marco Passalacqua