Gudjohnsen torna dalla nazionale, Maggiore ancora con l'under

La Spezia - Da domani Vincenzo Italiano avrà di nuovo a disposizione il suo centravanti di peso. Sveinn Gudjohnsen ha lasciato il ritiro della nazionale islandese under 21 ed è tornato in città, pronto ad aggregarsi ai compagni in vista della partita di domenica prossima contro il Frosinone. Rimane invece ancora impegnato il centrocampista Giulio Maggiore che prosegue con gli Azzurrini il cammino nelle qualificazioni all'Europeo affrontando martedì a Catania i pari età dell’Armenia. Ancora una volta lo spezzino si gioca il posto con Zanellato, che lo ha sostituito nell'impegno contro i nordici. "Non dobbiamo sottovalutare questa gara, perché arriva in un momento in cui la nostra rosa non è molto ampia, abbiamo appena vinto bene e per esperienza so che queste sono le partite più difficili. Bisogna stare concentrati e attenti e scendere in campo con la massima umiltà”, ha detto il ct Nicolato. Certo di una maglia Moise Kean.