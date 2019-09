La Spezia - Nuova convocazione in nazionale per Sveinn Aron Gudjohnsen, attaccante islandese classe 1998, convocato nella selezione Under 21 islandese per le gare di qualificazione agli Europei Under 21, che vedranno la selezione nordica affrontare il 12 ottobre la Svezia ed il 15 ottobre l'Irlanda. Il calciatore raggiungerà il ritiro islandese il 7 ottobre, mentre il 16 tornerà in Italia a disposizione di mister Italiano.