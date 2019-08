Gudjohnsen o Gyasi, punta d'emergenza cercasi

La Spezia - Si ripropone lo strano ballottaggio di dieci mesi fa. Anche allora Andrej Galabinov era ko a causa di un infortunio, indisponibilità che si aggiungeva a quella di David Okereke. E allora sembrava poter toccare davvero a Sveinn Gudjohnsen di provare a lasciare il segno da titolare al centro dell'attacco dello Spezia Calcio. A sorpresa, Pasquale Marino gli preferì Emmanuel Gyasi nella trasferta di Padova, spostando Bastoni sull'esterno d'attacco. Un esperimento, quello dell'italoghanese declinato come centravanti, che sarebbe stato riproposto ancora a stagione in corso e con risultati soddisfacenti.



Oggi Vincenzo Italiano ha lo stesso ventaglio di scelte del suo predecessore a disposizione. Ha soprattutto la necessità di farla quella scelta tra la forza fisica dell'islandese e l'affidabilità di Gyasi, con il classe 2000 Pinto che parte un passo indietro. Una situazione che potrebbe estendersi fino all'inizio del campionato e che di certo riguarderà le due partite di questa settimana: mercoledì la Sampdoria e domenica la Pro Patria. Galabinov ne avrà ancora per un po': il fastidio che lo ha tenuto lontano dal lavoro con i compagni nelle ultime due settimane è ancora presente, nonostante gli esami abbiano inizialmente confortato sulla gravità dell'acciacco. Difficile capire davvero quando il problema sarà alle spalle.



Da oggi a fine mese lo Spezia giocherà quattro partite, probabilmente cinque. Un'amichevole, uno o due impegni di Coppa Italia e due di campionato. Si punta a recuperare il bulgaro prima del 24 agosto, quando ci saranno in palio i primi tre punti per la serie A ma non è escluso che nel frattempo arrivino novità di mercato. Soprattutto in entrata, dove Angelozzi cerca una punta che però potrebbe arrivare nella seconda metà del mese. Tra le ali invece dovrebbe esserci una partenza, ma non Soufiane Bidaoui per cui il Pescara ha chiesto informazioni trovando uno Spezia poco disposto a intavolare una trattativa. Federico Ricci a destra e Delano Burgzorg a sinistra paiono insomma essere le uniche vere certezze a oggi.