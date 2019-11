Gudjohnsen e Mastinu dall'inizio per dimenticare Pisa

La Spezia - Gudjohnsen titolare al centro dell'attacco e Mastinu mezz'ala a sinistra. Potrebbero essere queste le novità nell'undici dello Spezia che questa sera al Picco contro il Frosinone riprenderà un cammino interrotto malamente a Pisa quindici giorni fa. Mister Italiano non potrà invece contare sullo squalificato Matteo Ricci in un centrocampo che dovrebbe essere completato da Bartolomei davanti alla difesa e Maggiore alla sua destra. In attacco invece ai lati dell'islandese toccherà a Federico Ricci e Bidaoui, con Ragusa pronto a subentrare a gara in corso dopo l'influenza patita nei giorni scorsi. Davanti a Scuffet infine dovrebbero schierarsi Vignali, capitan Terzi, Capradossi e Ramos.

Sul fronte ciociaro invece mister Nesta dovrà rinunciare sicuramente a Trotta mentre Rohden e Ariaudo non sono al meglio.

Di fronte a Bardi dovrebbero quindi agire Brighenti, Capuano e Krajnc mentre le fasce saranno di competenza di Paganini e Beghetto. Linea mediana con Gori, Maiello e Hass, con le chiavi dell'attacco affidata e due giocatori di categoria come Ciano e Dionisi.