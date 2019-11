Gudjohnsen: "Sceglierei lo Spezia di nuovo, al cento per cento"

La Spezia - Insieme fanno un po' meno di ottant'anni. In quattro. Per due di loro si potrà fare il raffronto con le figurine di un anno fa, ma trovarli invecchiati è difficile. Alla presentazione dell'album 19/20 lo Spezia schiera Gudjohnsen, Marchizza, Krapikas e Maggiore. La bella gioventù da cui ci si aspetta ancora tanto. Oggi sotto i riflettori sono il primo e l'ultimo di questo elenco. L'islandese perché si è guadagnato la fiducia di Italiano e del Picco con tre buone prove nelle ultime tre partite. "Sì, mi sento bene ma soprattutto stiamo venendo fuori come squadra credo - dice Sveinn Gudjohnsen - E' vero che sono riuscito a mettere a frutto il mio colpo di testa a Pescara e poi ho provato il sinistro contro il Chievo. Sono alto e forte fisicamente d'altra parte, queste sono le mie caratteristiche. Quel tiro, con un po' più di fortuna... Ma pensiamo già a Pisa: che sia io titolare o giochi un compagno non importa, sono molto emozionato a pensare alla partita. Se rifarei la scelta di venire in Italia e allo Spezia? Assolutamente, al cento per cento".

E poi c'è Giulio Maggiore. Di spezzini nell'under 21 azzurra ce ne sono passati parecchi in questi ultimi due anni (Zaniolo, Cassata, Ranieri...), ma lui è l'unico di proprietà dello Spezia e cresciuto in parte al Ferdeghini-Intels. "Speriamo che continui questo biennio, sono molto orgoglioso e concentrato sul migliorarmi. In campionato stiamo facendo progressi, anche contro il Chievo si è visto come siamo cresciuti e alla fine potevamo anche vincerla. A Pisa? Una partita che stimola soprattutto noi spezzini chiaramente".