Gudj o Nzola, ballottaggio tra Federico e Ragusa

La Spezia - Difesa bloccata per lo Spezia di scena a Crotone. L'abbondanza non manca, ma non manca neanche il tempo per far ruotare tutti, contando che gli aquilotti a febbraio affrontano un turno infrasettimanale aggiuntivo dovendo recuperare la partita contro la Cremonese. E così le scelte di Italiano dovrebbero cadere ancora sul quintetto con Scuffet in porta (secondo portiere del campionato per parate decisive), Ferrer e Marchizza terzini e Capradossi ed Erlic centrali. Età media bassissima, affidabilità altissima fino ad oggi: un assetto che è stato il motore della rimonta di fine 2019.

A centrocampo qualche ragionamento in più da fare. Bartolomei davanti alla difesa continua ad inanellare prestazioni convincenti, Maggiore è confermato mezzala mentre ancora una volta sarebbe Mastinu ad essere sacrificato in trasferta. Al suo posto uno tra Mora, poco utilizzato nelle ultime settimane, e Acampora che ormai corre in campo e parla al microfono con la sicurezza di chi si è lasciato dietro i periodi più difficili.

In avanti la scarsa vena di Gudjohnsen contro il Cittadella giustificherebbe un po' di riposo per l'islandese, ma la forma ancora precaria di Nzola suggerisce invece che sarà il francese ad essere tenuto in panchina insieme alla possibilità di utilizzare il suo "strappo" a partita in corso. Federico Ricci in vantaggio su Ragusa per la fascia destra, Gyasi confermatissimo a sinistra. Galabinov in panchina, ma possibilità di vederlo in campo allo "zero virgola".



Qui Crotone. Quattro vittorie di fila alle spalle e la possibilità di superare il Pordenone al secondo posto. Con queste prospettive il Crotone di Giovanni Stroppa affronta lo Spezia nel pomeriggio. Nessun problema di formazione: Cordaz in porta, trio difensivo composto da Golemic, Marrone e Gigliotti. Gil esterni del 3-5-2 sono Molina e Mazzotta, con il nuovo arrivato Benali e Crociata mezzali e Barberis in mezzo. In avanti conferme per Messias e Simy.