Gudj o Gyasi? Italiano: “Decido all’ultimo, stanno bene entrambi”

La Spezia - “Gudjohnsen è in netta crescita, lo avevo già detto nelle scorse settimane. Sta pagando il fatto di non essersi presentato in ritiro in perfette condizioni, ha una stazza enorme e deve allenarsi forte. In nazionale dava spunti postivi, il suo momento doveva arrivare”. Così Vincenzo Italiano sulla domanda della settimana: tocca all’islandese? “A Pescara la gara aveva preso un piega in cui si continuava a mettere palloni dentro e le sue caratteristiche erano utili a quel punto. Rispetto ad altre partite avevamo più predominio... siamo stati premiati. Sono contento di aver azzeccato la situazione, ma i complimenti vanno tutti a lui”.

Il gol della vittoria è davvero un gesto spettacolare. “Lui ha un terzo tempo che può far male. Il primo non sarà un assist, ma lui rimane un uomo d’area. Se in futuro avremo quel dominio della gara, in area ha guizzo e fiuto da mettere e frutto. Recuperarlo per noi è stata sempre una priorità. E’ il più vicino per caratteristiche a Galabinov”. Lui o Gyasi allora? “Valutiamo tante cose: Gyasi si sbatte e dà l’anima. Stanno bene entrambi e sanno di avere la stima di tutti. Per domani mi lascio ancora un po’ di tempo per decidere anche in funzione delle partite ravvicinate della prossima settimana”.



A.Bo.