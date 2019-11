Gudj non è un fuoco di paglia, già due gol e due assist per lui

La Spezia - Efficace, così si è dimostrato in questo mese Sveinn Gudjohnsen. Una bella scoperta questo islandese che l'anno scorso non aveva trovato molto spazio né con la maglia bianca e neanche con il Ravenna in prestito. Il ko di Galabinov e la scarsa vena di Gyasi lo hanno proiettato al centro dell'attacco un po' per disperazione, ma il 21enne ha risposto con un'ottima media: 2 gol e 2 assist in cinque presenze fino ad oggi. Sul minutaggio totale, Coppa Italia compresa, segue a breve distanza il capocannoniere della squadra Antonio Ragusa: un gol ogni 144 minuti per il nordico, uno ogni 138 per il siciliano. Insieme a Bidaoui sono loro ad aver assicurato un equilibrio all'attacco, a lungo la vera incompiuta della formazione di Italiano.