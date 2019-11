Gudj in panchina, azioni di Ragusa in grande crescita

Gyasi favorito per una maglia da titolare per non rischiare l'islandese acciaccato. Tocca a Federico e Bartolomei riposare? Nel Chievo niente Giaccherini, ma in mezzo c'è Obi e davanti l'ex Meggiorini.

La Spezia - A Empoli in quella manciata di minuti ha mostrato una forma che è migliorata esponenzialmente in queste settimane. Gli manca solo il feeling partita che potrebbe incominciare a riprendere da questa sera. Antonino Ragusa è forte candidato a un posto da titolare questa sera contro il Chievo, mentre a Federico Ricci potrebbe essere dato fiato dopo aver giocato ininterrottamente praticamente dall'inizio del campionato. Il centravanti sarà invece Gyasi con la possibilità per Gudjohnsen di entrare a partita in corso evitando di rischiarlo dopo il fastidio muscolare avvertito sei giorni fa nella partita contro il la Juve Stabia.

Per il resto il turnover di Vincenzo Italiano, che ha ben funzionato ad Empoli, prevede il ritorno di Vignali nel ruolo di terzino destro al posto del positivo Ferrer. In mezzo toccherebbe a Bartolomei riposare tra le mezzali, con Maggiore verso la destra e Mora che torna a sinistra. Scuffet in porta, Terzi e Capradossi centrali e Bidaoui ala sinistra paiono intoccabili. Lo stesso vale per Matteo Ricci, autore di un'ottima prova nel diluvio del Castellani.



Qui Chievo. Giaccherini va centellinato perché è reduce da un periodo di stop, così non dovrebbe essere tra i titolari questa sera al Picco. Michele Marcolini, che con Italiano condivideva lo spogliatoio proprio al Chievo, dovrebbe schierare un 3-5-2 con Vaisanen, Cesare e Leverbe davanti a Semper. In mezzo è Obi l'uomo di esperienza con Segre ed Esposito ai suoi fianchi. La fascia destra appannaggio di Dickmann e quella sinistra di Bricio. In avanti c'è l'ex Meggiorini con il ritrovato Rodriguez, autore del gol vittoria contro il Crotone.