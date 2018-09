Grosso: "Spezia chiudeva le linee, bravi a colpire quando serviva"

La Spezia - “Spezia difficile da affrontare che a tratti ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a soffrire assieme e a pungere quando lo abbiamo potuto. Alla fine credo una vittoria meritata”. Fabio Grosso si gode la vetta della classifica e tre punti che permettono di mettere in scena una prima fuga stagionale. Ha parole di elogio per lo Spezia. “Siamo in una fase iniziale del campionato e non siamo ancora consapevoli di quello che stavamo facendo. Lo Spezia ci ha chiuso tutte le linee di passaggio ma noi siamo stati bravi a prendere dei rischi nei momenti giusti. Abbiamo concesso poco a un avversario che per come si è presentato poteva metterci in difficoltà. E' stato importante andare negli spogliatoi con il pareggio, ci ha permesso di riorganizzarci. La nostra panchina? Lo dico sempre ai ragazzi: chi entra deve farlo bene. Molti di loro hanno spaccato la partita quando sono stati chiamati in causa. C'era anche bisogno di fisicità”.