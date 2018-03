Grosso: "Ostico Spezia, per noi è un jolly da sfruttare"

La Spezia - Vuole vendicare la sconfitta dell'andata, firmata da Walter Lopez, ma al contempo preferisce gettare acqua sul fuoco nei confronti di una squadra per lunghi tratti troppo altalenante per aver definitivamente superato i cosiddetti vuoti di identità. Ne ha fatti di progressi il Bari di Fabio Grosso che sfruttando al meglio i recuperi, potrebbe fare un balzo triplo e installarsi al terzo posto: "Per noi è un jolly da sfruttare - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -, ma direi che è davvero molto presto per parlare di gara cruciale. Di sicuro incontriamo un avversario che sta facendo bene e noi dobbiamo innanzitutto rispondere con equilibrio. Potrebbe esserci qualche cambio". A chi gli chiede se quella contro gli aquilotti e quella successiva contro il Cittadella possano essere le gare-manifesto della stagione, Grosso risponde così: "Prestissimo per parlare di gare cruciali. Noi vogliamo continuare sul percorso intrapreso e fare un’ottima partita che cercheremo di fare nostra in tutte le maniere. Contro lo Spezia vogliamo ottenere i 3 punti, sarà una gara difficile. Non so come ci presentiamo, perché abbiamo bisogno delle energie che servono per fare una grande partita. Ci vorranno ritmo e intensità, dall’inizio alla fine".