Grosso: "Avremmo meritato di vincere, Spezia squadra rognosa"

La Spezia - Non era una partita facile, non si era messa bene ed è servito un grande sforzo per pareggiarla. Non c'erano i presupposti per andare sotto anche se lo Spezia era rognoso. Abbiamo provato nel finale a vincerla dopo il pareggio, ma è bene pareggiare quando non puoi vincerla. Tutti i punti sono determinanti”. Fabio Grosso prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il doppio pareggio casalingo delle ultime due giornate. “Brienza ha qualità, c'è bisogno di ritmo e intensità e lui cambia le partite quando entra a partita in corso. La vittoria poteva essere meritata se fossimo riusciti a supportarlo anche negli ultimi 15 minuti. Le occasioni ci sono state anche se confusionarie. Però è un passo avanti, pensiamo alla prossima partita”.