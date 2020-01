La Spezia - Diagnosi spietata per il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo infortunatosi in serata nel corso di Roma-Juventus. Uscito in barella dopo uno scontro di gioco il centrocampista spezzino è stato subito sottoposto ad accertamenti.



"In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita - scrive la Roma in un tweet- Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico". Per il giovane talento si profila purtroppo anche la rinuncia al campionato Europeo.

"Vi giuro - ha scritto Zaniolo su Instagram - tornerò più forte di prima".