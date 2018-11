Grassadonia: "Sarà un Foggia aggressivo e operaio"

La Spezia - "La squadra è vogliosa di tornare in campo. Normale che 22 giorni di sosta siano tanti, però non dobbiamo farne un alibi. Magari noi siamo stati un po' più penalizzati perché abbiamo avuto il turno di pausa a ridosso della sosta per le nazionali. L'unica via è farsi trovare pronti". Anche il Foggia sperimenta due settimane senza calcio come successo allo Spezia tra ottobre e novembre. Torna in campo proprio al "Picco" per una sfida che si prospetta divertente tra due squadre che amano giocare a calcio.



Prima della partenza per la Liguria è il tecnico Gianluca Grassadonia ad aver preso la parola. "Lo Spezia? Una squadra forte, che ha dimostrato con il Benevento di valere. Ero a Salerno a vederlo contro la Salernitana e mertiava un risultato completamente diverso pur giocando in dieci per 55 minuti. Sono ben messi in campo da mister Marino, gioca bene al calcio e ha fisico. A me però piace guardare i miei e sono convinto che faremo una grande partita perché non vediamo l'ora di tornare in campo".



Niente alibi e punti da raccogliere il prima possibile, in attesa magari che la giustizia sportiva sconti un po' del -8 di penalità in classifica. "Le motivazioni sono fondamentali in qualsiasi categoria, ma non voglio che passi il messaggio che lo Spezia ha giocato con continuità e noi no. Vogliamo continuare la striscia positiva che ci vede penalizzati di qualche punto. La nostra idea è di fare sempre la partita, poi è chiaro che durante una gara ci sono momenti diversi. Sarà un Foggia aggressivo, che ha voglia di rivalsa e di sacrificarsi. Stiamo facendo un signor campionato ma siamo nella zona rossa. I motivi sono noti, ora non pensiamoci e giochiamo da squadra operaia".