Grassadonia: "Foggia-Spezia non è una partita, è LA partita"

La Spezia - "La più importante delle sette partite finali è quella di domani. Non è decisiva sulla carta, ma lo è da tanti altri punti di vista. Tornare alla vittoria che manca da tanto tempo sarebbe fondamentale. Domani è LA partita". E' una rincorsa ad aggiungere carichi sul piatto di Foggia-Spezia. Il club con gli sconti allo stadio e gli appelli a esserci, i tifosi con la visita agli allenamenti e ora Gianluca Grassadonia. Il tecnico dei rossoneri non ha paura di dipingere la partita di domani come un passaggio chiave nella missione salvezza.

"Servono almeno quattro vittorie? Sì, dobbiamo riuscirci. Tocca a noi, contro uno Spezia che ha entusiasmo e organizzazione. Affrontiamo una squadra forte, che sa quello che vuole. Hanno qualità e velocità, a noi sta fare una partita perfetta. Abbiamo lavorato bene, in serenità, con la vicinanza dell'ambiente. Invito ad essere in massa allo Zaccheria domani pomeriggio vista l'iniziativa della società (biglietti a metà prezzo, ndr)."

In settimana Grassadonia ha studiato lo Spezia e opterà per il centrocampo a cinque. "A livello tattico voglio una squadra compatta, che ci metta poi cuore e nervi saldi. Ritrovare quei concetti che aveva completamente perso e giocare con la testa. La testa è la componente fondamentale. Non voglio calciatori o dirigenti che facciano tabelle o che guardano i risultati delle altre. Dobbiamo solo vincere le partite. Domani è troppo importante per non portarla a casa".