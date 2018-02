Granoche quando serve: “Nata male, potevamo vincerla”

El Diablo viaggia verso i cento gol in serie B. “Obiettivo importante, ma penso alla squadra”.

La Spezia - “Oggi diciamo che è stato un gol di rapina, per fortuna mi è arrivata quella palla. Sono contento soprattutto perché abbiamo rimontato una partita nata male, finita meglio. Quel palo è stato un grande tiro di Beppe: ci dispiace perché secondo me il rigore era netto, quello su Forte intendo. Io ero lì a due metri, era netto. Potevamo scavalcare un paio di squadre in classifica”. Pablo Granoche salva la patria e torna al gol.

“Lo svantaggio a freddo ci ha messo in disordine, però abbiamo trovato un po’ più di lucidità. Il mister ci ha sistemato e poi abbiamo avuto una grande reazione. Marilungo? Mi dispiace perché il suo errore può capitare a chiunque. Guido ci da tanto e noi dobbiamo essrere pronti a rimediare agli errori che ci sono. Solo un’incomprensione, il mister deve fare delle scelte”. Per qualcuno sono 96, per qualcuno sono 98 le sue reti in Italia. La tripla cifra è dietro l’angolo. “Io ci penso, ma relativamente. Spero sempre di dare il massimo per la squadra, se continuo a lavorare a questa maniera potrò toccare un bellissimo traguardo. Ci punto da un paio di stagioni, spero di arrivarci al più presto”.