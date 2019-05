Grande successo del Memorial Claudio Sottocorona-Marcello Martini

La Spezia - Nei giorni scorsi nella palestra dell'istituto Capellini Sauro a palestra si è tenuto

sotto l'egida dell'Aics provinciale,presidente Michele Minimno un torneo giovanile promozionale, per ricordare Claudio Sottocorona e Marcello Martini due noti sportivi scomparsi.

Quest'anno la manifestazione ha visto gareggiare insieme in alcune attività e giochi, i giovani dello Spezia Volley e della Pol.Spezia con gli atleti disabili della BIC Genova e della sezione spezzina NS B nn solo Bikers,responsabile Omar Isoppo,allenatori John Giovanni Amasio e

Sandro Fiore ,che hanno schierato: Roberta Di Martino,Leonardo Gamboni, Giovanni Di Pizzo,Pietro De Rosa,Elizabeth Paredes,Riccardo Spella e Fabio Vincitorio.

La scuola "Pallavolo la Spezia" (presidente Vidardo Panciroli, Antonio Autonno, vice Marco Pulicheddu) ha fatto scendere in campo: Accogli Diletta; Cecchini Emma; Formicola Angela, Simani Beatrice, Soro Matilde, Porcelli Lorenzo, Tivegna Giulia Gemma, Ventrella Aurora, Tramidi Giorgia, Toccaceli Giorgia e Lorenzo.

Per la Polisportiva Spezia Enzo Sapere ha impegnato: Mattia e Christian Moscato,Nicola Palmera, Emyl Abren, Lucia Castellana, Filippo Mannoni,Norbert Gerat, Gerald Castano, Alessia Mulonia.

Alla premiazione di atleti e società sono intervenuti i dirigenti della Pol. Spezia:Stefano Roffi e Gaetano Manago' e il consigliere comunale,Umberto Costantini, in rappresentanza dell'Amministrazione del comune capoluogo.