Grande soddisfazione per il TT Club della Spezia a Cortemaggiore

La Spezia - Ultime battute e grandi soddisfazioni per il TT Club La Spezia. A Cortemaggiore, nel classico open di inizio estate, Calugaru mette in fila i 70 atleti giunti da ogni parte del nord e del centro e sale sul gradino più alto del podio per la prima volta in carriera in un torneo di questa caratura. Non partiva certo con i favori del pronostico e dopo un inizio stentato nel girone, ha inanellato una serie di prestazioni di spessore che lo hanno portato fino all'atto finale contro il veneto Giovannoni.

Tre a due il risultato del match conclusivo che ha permesso al pongista straniero, ma sprugolino di adozione, di mettersi al collo un oro che sa di impresa. Sentiti nel post gara i vertici societari hanno commentato cosi: "I miei complimenti a Paul che meritava questa grande vittoria per il suo impegno e per la serietà che ha dimostrato in tutte le situazioni da quando gioca a tennistavolo" queste le parole del vice-presidente Mazziotta a cui fanno eco quelle del presidente Bertolotti:" Condivido a pieno le parole di Mazziotta aggiungendo che oggi sul gradino più alto del podio c'è un grande giocatore ma soprattutto una grande persona".