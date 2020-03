Grande equilibrio nei precedenti tra Spezia e Pescara

La Spezia - Arriva il Pescara al Picco e sarà l'undicesima volta nella storia di una sfida i cui precedenti sono per la maggior parte raccolti in anni recenti. Prima dei Duemila le due formazioni si erano incrociate solo tre volte in campionato negli anni a cavallo della guerra. Dopo due pareggi, nel 1948 il primo successo aquilotto trascinato dal mitico Giovanni Costa con una tripletta: 3-0 che sarà fondamentale a fine campionato visto che lo Spezia si salverà per una manciata di gol fatti in più degli avversari mentre gli abruzzesi saranno ultimi e retrocessi.

Ricchi di reti gli ultimi due incontri al Picco. L'anno scorso trionfarono gli ospiti allenati da Bepi Pillon e che vivevano uno dei migliori momenti della loro stagione. Finì 1-3 nonostante la buona prestazione di Galabinov che quella partita la riaprì sullo 0-2 e poi rischiò di pareggiarla fermato solo da un grande Fiorillo. In campo per Marino andarono Lamanna, De Col, Terzi, Giani, Augello, Bartolomei, Ricci (23'st Maggiore), Crimi, Gyasi (20'st Pierini), Galabinov e Bidaoui (38'st Gudjohnsen). L'anno precedente invece ampio successo dei ragazzi di Fabio Gallo: 4-0 con reti di Maggiore, Ammari, Granoche e Forte. In campo Manfredini, De Col, Capelli (12'st Masi), Giani, Lopez, Maggiore, Bolzoni, Pessina, Mastinu (9'st Ammari), Granoche (36'st Soleri) e Forte.

In totale 10 incroci contando anche la Coppa Italia: 3 vittorie per parte e 4 pareggi.