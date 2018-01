Grana Granoche, ma tutto ancora tace dall´Uruguay

I dirigenti del Nacionale e l'agente Bentancur lo vedono già a Montevideo, ma el Diablo si allena regolarmente a Follo. Allo Spezia non è pervenuta nessuna richiesta. Intanto si può chiudere oggi per Palladino.

La Spezia - Il Club Nacional è sicuro di poter avere a disposizione Pablo Granoche ben prima del secondo turno di Coppa Libertadores che lo vedrà affrontare la Chapecoense nei primi giorni di febbraio. Anche oggi i dirigenti della società di Montevideo hanno espresso fiducia sulla possibilità di ottenere el Diablo in questa sessione di mercato grazie all'opera dell'agente sudamericano Pablo Bentancur. Sarebbe infatti lui l'uomo pronto a chiedere la rescissione del contratto che lega l'attaccante allo Spezia fino al 2019, contratto siglato pochi mesi fa.

Un prolungamento che era arrivato al termine del corteggiamento che la Cremonese aveva provato a mettere in atto per assicurarsi il 34enne, trovando però un muro al "Ferdeghini" visto per lasciare libero il giocatore era richiesto un congruo conguaglio economico. Per adesso la situazione attuale è ancora a un livello più germinale perché di fatto in Italia non è ancora arrivata nessuna richiesta di informazioni.

Nonostante tutto in tarda mattinata, quando in Uruguay erano da poco passate le 8, al "Ferdeghini" si teneva una riunione di mercato con l'ad Micheli, il diesse Andrissi e il tecnico Gallo. Sul tavolo l'arrivo, ormai alle viste, di Raffaele Palladino ma anche la grana delle sirene d'oltreoceano per Granoche. L'impostazione del club rimane quella di accontentare eventuali richieste di cessione, qualcosa che vale per i giovani quanto per i senatori. Certo che difficilmente un elemento del calibro del numero 29 potrebbe essere lasciato partire senza una contropartita. Un discorso che ancora rimane nel limbo e che dopotutto lo Spezia spera di non dover affrontare.