Gran fondo e Vivicittà, occhio a dove parcheggiate

Domenica prossima lo sport invade le strade del capoluogo con due grandi manifestazioni, ecco tutte le prescrizioni per gli automobilisti.

La Spezia - Domenica 31 marzo si svolgeranno in contemporanea la Gara Ciclistica Gran Fondo Tarros Montura - organizzata dalla società Tarros con la presenza stimata in circa 1800 partecipanti - e la manifestazione podistica Vivicittà anch'essa con alto numero di partecipanti. Per entrambi gli eventi sono previste variazioni alla sosta ed alla viabilità cittadina.



MANIFESTAZIONE CICLISTICA “ GRAN FONDO TARROS MONTURA”

Come tradizione la partenza avverrà da Viale Mazzini alle ore 10.00 con il seguente itinerario: Via Cadorna, Via Chiodo, Viale Amendola, Viale Fieschi, Via Delle 5 Terre, Comuni delle 5 Terre e della Val di Vara, poi rientro nel Comune della Spezia alle ore 12.10 circa tramite Valdurasca, Via Montalbano, Via Dei Colli, Via XX Settembre, Viale Mazzini. L’arrivo dei partecipanti è previsto dalle ore 12.20 alle ore 15.00



Sono previsti rallentamenti della circolazione veicolare durante la fase della partenza sul Viale Italia, Viale Amendola e Viale Fieschi.



L’asse stradale Via Montalbano – Via Dei Colli – Via XX Settembre nell’orario di cui sopra sarà fruibile esclusivamente a senso unico di marcia in direzione mare dalle ore 12.00 alle ore 15.00 circa ad eccezione dei 30 minuti coincidenti con l’inizio corsa in cui la circolazione sarà interdetta in entrambi i sensi di marcia. Piazza Verdi sarà completamente chiusa al transito veicolare dalle ore 9.00 alle ore 16.00 per consentire lo svolgimento anche della manifestazione podistica Vivicittà mentre Via Chiodo sarà percorribile dopo le ore 12.30 solo in direzione Arsenale e limitatamente ai veicoli autorizzati al transito nella Zona a Traffico Limitato. I mezzi pubblici seguiranno i seguenti itinerari:



direzione nord: Via Veneto – Via Crispi – Viale Italia – Viale Amendola (da verificare)



direzione sud: Via Persio – Viale Italia – Via Ex Campanella - Via XXIV Maggio



Dalle ore 7.00 a termine manifestazione sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, in Via Cadorna, Via Diaz, Via XX Settembre ( tra Via Dei Colli e Viale Mazzini) e sul tutto Viale Mazzini ed in alcuni tratti di Via Dei Colli come evidenziato da apposita segnaletica temporanea collocata per l’evento.



I titolari di pass C – D – CD – CB sono autorizzati a sostare nei parcheggi a rotazione di P. Bayreuth, Via Minzoni e Piazza Chiodo nelle giornate di sabato 30 e domenica 31







MANIFESTAZIONE PODISTICA “VIVICITTA’”



Partenza: ore 10.30 da Piazza Brin



Percorso: Piazza Brin – Corso Cavour – Via Chiodo – Piazza Verdi (esclusa) quindi percorso a ritroso tramite Via Chiodo – Via Prione – Via Sapri - Corso Cavour – Via Milano – Via Napoli – Via Castelfidardo – Corso Cavour (sino a Viale Ferrari esclusa) e rientro in Piazza Brin (arrivo)



Termine della manifestazione previsto ore 12.10



Lungo il percorso è previsto ovunque il divieto di sosta coatta già dalle ore 21.00 di sabato 30 (eccetto Via Chiodo e via Napoli laddove i veicoli potranno restare in sosta ma non sarà consentito il movimento nella fascia oraria interessata alla manifestazione) La circolazione sarà vietata dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa di domenica 31. Viale Ferrari e Via XX Settembre non saranno interessati ad interruzione del traffico.



Sono previsti “attraversamenti veicolari” sorvegliati da agenti di Polizia Municipale in Via Rosselli per Via Cavour e Via Tommaseo per Piazza Verdi.



Per garantire la maggior sicurezza possibile e per il buon svolgimento delle due manifestazioni, il Comune della Spezia ha previsto l’impego di 50 dipendenti di cui 10 tecnici della segnaletica stradale e 40 agenti della Polizia Municipale che saranno dislocati lungo i percorsi interessati dalle due gare.