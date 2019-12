Gran Galà GS Termo al museo del ciclismo “Cuffini” della Spezia

La Spezia - Il museo del ciclismo è diventato un punto di ritrovo per quanti si preparano a percorrere i ripidi tornanti della salita che conduce a Biassa, da Pegazzano, e per coloro che, pedalando sulla Litoranea, arrivano nelle Cinque Terre. “Un museo dinamico, non statico - dice Mario Gnaga, per anni riferimento del movimento ciclistico Spezzino - Ognuno di voi che continua, anche oggi, a portare cimeli e ricordi ne è la dimostrazione. Non sono solo le stoffe delle divise esposte a far bella mostra ma quello che tramandano. Vi invitiamo a partecipare e a contribuire alla crescita del nostro museo”.



La maglia di Serse Coppi consegnata al Museo da un ragazzo, oggi novantasettenne, che l’aveva ricevuta dalle mani del fratello del campionissimo. Erano amici e, da ragazzi, facevano coppia fissa. Si dice fossero addirittura innamorati della stessa ragazza... O quella di Fabio Casertelli, prematuramente scomparso nel corso del Tour de France, caduto in una discesa. Le maglie delle ragazze.



Proprio oggi il gruppo Sportivo Loreli ha consegnato il premio "La bussola" a Pierluigi Peracchini, ex ciclista, per aver permesso di dare continuità al museo del ciclismo “Cuffini” e Federico Borselli per aver contribuito, al fianco della società, alla realizzazione della storica iniziativa “Criterium degli Assi”, manifestazione ciclistica di solidarietà al fianco dei bambini ospedalizzati. Giancarlo Zoppi, in rappresentanza dei “ragazzi” dell’Associazione Loreli, ha conferito una targa ringraziamento a Giuliano Natucci e Renzo Fontona, in ricordo dell’attività ciclistica che hanno praticato il ciclismo con impegno e grande passione e che hanno permesso alla nostra città di essere conosciuta sulle strade di Giro e Tour. Consegnato anche un diploma pergamena a quanti hanno fatto parte del Gruppo Termo.