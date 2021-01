Gotti: "La nostra situazione di classifica ci ha consigliato un approccio estremamente umile"

La Spezia - L'Udinese che sta bene, l'Udinese che vince. E un tecnico, Gotti, che si gode il momento con moderazione, senza perdere mai la bussola della stagione. I friulani, solidi come poche squadre viste quest'anno, non avranno fatto faville ma raccolgono tre punti preziosissimi contro i bianchi, rimediando il 2-0 dell'andata: "Ci siamo messi l'elmetto in un certo modo, quando dovevamo fare certe cose. Dopo di che la squadra ha cercato di costruire le proprie fortune in maniera diversa. La nostra situazione di classifica ci ha consigliato un approccio estremamente umile, cercando di togliere allo Spezia le sue qualità e cercando di sfruttare le nostre, a modo nostro. Non abbiamo rischiato molto, nemmeno poi in superiorità numerica".



"Oggi De Paul ci teneva tantissimo che come gruppo non facessimo regali come all'andata. Ma va detto che la sua seconda ammonizione sembrava un po' forzata. Il cambio di Deulofeu? Credo che debba essere contento perchè la sua grande giocata ha dato una direzione precisa alla partita. A freddo anche lui capirà che poi le caratteristiche di Llorente potevano esserci più utili a quel punto. Le caratteristiche di Lasagna e Llorente sono quasi all'opposto. Ci sono anche fattori extra calcistici che danno segnali molto belli da un professionista del suo livello. Cercheremo di lavorare per sfruttare lo slancio di questa vittoria, ma occhio: si guarda una partita alla volta".