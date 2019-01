Golfo dei Poeti strapazza di 78 punti il Cus Piemonte

La Spezia - Il 2019 del Golfo dei Poeti Rugby Club si apre con una giornata di stop, nella quale lo Spezia Rugby strapazza il Cus Piemonte Orientale (83 a 5 il risultato finale) e riconquista, seppur con due gare in più rispetto alle Aquile del Golfo, la testa della classifica. La bella vittoria dei Lions Tortona in casa contro la Pro Recco consente ai piemontesi di scavalcare i liguri portandosi al terzo posto e accorciando la classifica di una combattutissima prima fase del campionato regionale di Serie C2. Purtroppo, a causa dell’iniziale numero dispari di squadre nel girone, del successivo ritiro del Cogoleto e del rinvio di alcune gare, la situazione in classifica è di lettura piuttosto complicata, ma certamente le ultime giornate offriranno partite mozzafiato su tutti i campi.



Nel dettaglio, con tra parentesi le gare disputate, la classifica vede lo Spezia Rugby al comando con 22 punti (8), il Golfo dei Poeti secondo a 19 (6), il Tortona segue a 16 (7) e precede la Pro Recco a 14 (6). Chiudono il Monferrato Rugby a 6 (6) ed il Cus Piemonte Orientale a 1 (7). Il Golfo dei Poeti andrà a cercare di riconquistare la testa della classifica domenica 27 Gennaio proprio a casa del fanalino di coda Cus P.O., in una trasferta che visto il valore degli avversari, certamente superiore alla loro posizione in classifica, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare. Si tornerà poi tra le mura amiche del Denis Pieroni soltanto il prossimo 17 febbraio contro la Pro Recco dopo la lunga pausa dovuta agli impegni della Nazionale maggiore per il Torneo delle 6 Nazioni.