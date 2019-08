Golemic: "Spezia avversario duro, ma noi arriviamo per i tre punti"

La Spezia - Vladimir Golemic è arrivato dal Lugano la scorsa stagione, diventando presto un punto fermo per Giovanni Stroppa al Crotone. Sabato sarà al "Picco" per tentare di portare a casa i primi tre punti della stagione per i calabresi. "L'inizio è sempre difficile ma ci siamo preparati bene. La partita contro il Cosenza poteva andare meglio dal punto di vista del risultato, ma non abbiamo preso gol e questo per noi difensori è importante - dice a metà settimana - Lo Spezia è un avversario duro, hanno una buona squadra e sarà una battaglia. Noi abbiamo il nostro valore e i nostri concetti di gioco che cercheremo di proporre anche lì per portare a casa punti”.