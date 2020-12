Gol e rinnovo, Emmanuel Gyasi aquilotto fino al 2023

La Spezia - Emmanuel Gyasi, 26 anni, si lega allo Spezia fino al 2023. Oggi la firma sul sede sul nuovo contratto dell'attaccante italoghanese, reduce dal suo primo gol in serie A sul campo del Cagliari. E' il terzo contratto che sigla con Via Melara, con adeguamento dell'ingaggio che era uno dei più bassi di tutta la rosa. Sotto le mani di Pasquale Marino e Vincenzo Italiano, Gyasi è diventato uno dei calciatori di maggiore continuità in queste stagioni in aquilotto. Ad oggi vanta 83 presenze, 14 gol e 13 assist con la maglia bianca.