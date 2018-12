Gol e assist, questo è lo Spezia di tutti e di nessuno

In rete in dodici giocatori di movimento su venti utilizzati, sono quindici gli elementi almeno una volta decisivi se si contano anche gli assist. La squadra di Marino è un'orchestra che suona tutta assieme.

La Spezia - Di Claudio Abbado negli anni berlinesi si raccontava che riuscisse a sentire mezzo tono di nota calante da un singolo violino di seconda fila anche mentre tutta l'orchestra suonava. L'orecchio assoluto del direttore di orchestra è un dono di natura affinato con l'esperienza e lo studio. Quello di un allenatore di calcio che riesce a far rendere un'intera rosa non ci va molto lontano dopotutto, contando che qui lo spartito non c'è e la musica è improvvisazione di ogni giornata e di ogni minuto. Pasquale Marino ha messo in piedi una filarmonica in un girone di campionato, trovando nella coralità la voce di un gruppo variegato e sulla carta tutto da assemblare.



Il fatto di non dover sentire parlare di "amalgama da trovare" ancora a girone di ritorno iniziato è già un discreto sollievo. Ora però verrebbe la voglia di vederlo continuare a macinare gioco e sorprese, questa macchina in cui ogni ingranaggio è prezioso. Che Maggiore entri a un certo punto e dia subito un grande contributo può anche essere un caso. Che Capradossi venga promosso titolare e non scenda mai sotto il "7" di voto già diventa un indizio. Poi ci sono Mora, Vignali, Pierini, Giani e infine anche De Francesco che tolgono ogni dubbio: chi sta in panchina vale il titolare di giornata di solito e lo Spezia è davvero un ambiente fecondo in questa stagione.



Qualche numero per corroborare. Sono andati a segno in dodici fino a questo momento: cinque attaccanti (Okereke, Pierini, Galabinov, Bidaoui e Gyasi), cinque centrocampisti (Bartolomei, Maggiore, Ricci, Crimi e De Francesco) e due difensori (Capradossi e Augello). Niente male contando che i giocatori di movimento utilizzati sono stati venti. Se poi si contano anche gli assit, gli elementi che sono risultati decisivi in almeno un'occasione sono quindici perché si aggiungono i passaggi di Vignali (3), Mora (3) e quello di De Col.

Lo Spezia inoltre piazza due giocatori tra i re dei passaggi di tutto il torneo (Augello con 885 e Ricci con 784), vanta il principe dei calci d'angolo (Bartolomei con 57) e il terzo assistman (Okereke a 5) mentre non compare nessun aquilotto tra i primi dieci giocatori più fallosi e di conseguenza tra i più ammoniti.