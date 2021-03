La Spezia - Nel 2-0 del Pisa ad Ascoli c'è tanto di Beppe Mastinu, assoluto protagonista con la nuova maglia per la prima volta da titolare. Una specie di sentenza il suo appoggio in rete per l'uno a zero ma anche il cross perfetto con cui manda in porta Marconi. Le pagelle del giorno dopo incoronano il fantasista sassarese che aiuta i suoi a vincere nonostante le tante assenze.