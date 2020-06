La Spezia - E' il Pisa, che domani sera arriverà al Picco per affrontare lo Spezia, la formazione più 'nervosa' della Serie 2019/20: in 30 giornata ha infatti raccolto ben 12 espulsioni, più di un cartellino rosso ogni tre incontri. I nerazzurri di mister D'Angelo sono anche la squadra che in questa stagione di cadetteria ha mandato in rete più differenti marcatori: sono 18 i giocatori pisani ad essere andati in rete dall'inizio del campionato.