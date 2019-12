Gol annullato col Frosinone, Terzi: "La decisione si è dimostrata giusta"

La Spezia - Anche un episodio che ha riguardato lo Spezia ha fatto è stato sviscerato oggi a Firenze durante l'incontro tra i club di serie B e gli arbitri della Can B. E' quello del gol di Bidaoui che sarebbe valso il 2-0, annullato per fuorigioco dopo qualche secondo dall'arbitro Rapuano. Una chiamata "difficile da vedere, comunque aveva ragione l'arbitro" ha detto oggi il capitano aquilotto Claudio Terzi in merito. Non c'erano state particolari polemiche nell'occasione, ma la decisione era stata presa per una manciata di centimetri e in una manciata di istanti confermando tutta la difficoltà del mestiere di direttore di gara e di assistente di linea.