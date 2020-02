Gol all'ultimo secondo e il Pescara batte il Cosenza

La Spezia - Vittoria in extremis per il Pescara che, grazie alla rete di Bobic al 94', si impone 2-1 sul Cosenza nel posticipo di Serie BKT. Adriatici in 10 dalla fine del primo tempo per il doppio giallo a Palmiero e calabresi in vantaggio all’8' della ripresa con Asencio. Cinque minuti piu’ tardi rosso diretto a Sciaudone e parita’ numerica ristabilita in campo, mentre quella del punteggio arriva al 24' con Zappa. Al 55' Galano fallisce il rigore del possibile vantaggio pescarese che, pero’, arriva al 94' con Bobic. Ospiti che chiudono in nove per il secondo giallo a Kanoute. In classifica il Pescara si porta all’ottavo posto a quota 32; mentre il Cosenza e’ sempre terz’ultimo con 20.