Gli ultras caricano il Livorno all'allenamento, vogliono vincere

La Curva Ferrovia chiama a raccolta: "Si gioca all'ora del calcio di una volta, non ci sono scuse".

La Spezia - In fila con le braccia dietro la schiena ad ascoltare lo speech in rigoroso silenzio. E' iniziato così l'allenamento del Livorno ieri pomeriggio. Nel giorno del 43esimo compleanno del tecnico Cristiano Lucarelli, gli ultras toscani hanno messo da parte le ansie per un inizio di campionato non sfavillante per andare a caricare la squadra in vista di una partita a cui dimostrano di tenere particolarmente. Lo stadio di casa è abituato ad un balzo in avanti nelle presenze quando arriva lo Spezia. Erano stati 8.443 nel 15/16 contro una media di 6.100 circa nel resto del campionato; erano 7.949 l'anno prima contro i 6.300 habituè e addirittura 9.737 nel 12/13 contro i 5.667 di media.



Merito anche degli spezzini, che sfruttano sempre la vicinanza per partire in buon numero. A questo proposito la Curva Ferrovia ha lanciato un appello per seguire lo Spezia di Marino in questa difficile trasferta. "E' anni ormai che sentiamo la gente lamentarsi per gli orari delle partite, 'non riesco col lavoro, la donna non vuole... e alla fine il classico tanto ne ghe vegno andae!'. Bene questa domenica non ci sono scuse, si gioca alle 3 di domenica (tanti lo definiscono l’orario del calcio di una volta!) e pensiamo e speriamo che per la trasferta di Livorno non servano appelli per spronare lo spezzino a raggiungere la città labronica in massa.

A prescindere da tutto diamo per l’ennesima volta, la dimostrazione di cosa è capace di fare il popolo aquilotto, riempiamo il settore ospiti".