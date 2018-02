Gli ultras a Lotito: "I suoi modi irrispettosi hanno passato il limite"

La Spezia - "Siamo gli ultras della Salernitana, non di Lotito che con i suoi modi irrispettosi ha oltrepassato il limite della tolleranza, e con ciò lasciamo fuori i discorsi calcistici che sono alla base del malcontento, visto che i fatti ancora una volta non sono all’altezza dei proclami". Interviene la Curva Sud di Salerno per rispondere al co-patron del club granata, prossimo avversario dello Spezia. Un botta e risposta iniziato con un'intervista con parole molto nette del presidente della Lazio, mitigate da una nota sul sito ufficiale del club e ora stigmatizzate dall'intervento degli ultras. "Al signor Lotito abbiamo sempre riconosciuto i meriti dei campionati vinti, perché la memoria ce l’abbiamo molto lunga, forse è lui a dimenticare ciò che gli fa più comodo, come il sostegno incondizionato offerto anche in momenti mortificanti della sua gestione (se ricorda bene, non ne sono mancati) - recita il comunicato dei tifosi - Noi continueremo a difendere la dignità, l’orgoglio e la storia della maglia e della città a modo nostro, seguendola in ogni campo, fino alla salvezza. Poi, dopo aver fatto il nostro dovere, siamo pronti a disertare davvero, invitando tutti a farlo, per contestare come è nel nostro stile. Lasciando il signor Lotito come merita di stare: da solo!”