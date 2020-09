Gli ultras Spezia: "Mille biglietti? Dateli agli infermieri e ai bambini"

La Spezia - Gli ultras della Curva Ferrovia non usufruiranno della possibilità di entrare allo stadio, sebbene in numero limitato. Nessuna corsa al biglietto, nessuna rivendicazioni di primazia nell'ottenere uno dei mille posti che l'allentamento delle misure anti Covid sui campi di calcio rende oggi possibile. Anzi. "Il nostro più grande invito è rivolto alla società: i famosi mille biglietti che verranno resi disponibili, sarebbe giusto e doveroso far sì che finiscano nelle mani di persone che hanno lavorato in ambito ospedaliero durante l’emergenza Covid-19. E per i restanti creare una corsia preferenziale per i bambini accompagnati dai genitori", fanno sapere con un messaggio sui propri canali social.

Dal canto loro, torneranno a tifare lo Spezia dagli spalti solo quando potranno farlo tutti assieme. "Le misure restrittive messe in atto vanno contro il nostro modo di essere e il nostro stile di vita. La curva è, e rimarrà sempre un luogo di aggregazione e di calore. Chiunque vive la curva sa di cosa parliamo. Il concetto è uno solo: o tutti o nessuno". Inoltre annunciano che non replicheranno iniziative per caricare la squadra, anche solo a distanza, per non incidere sulla difficile situazione della provincia in fatto di contagi: "Non smetteremo mai di sostenere la maglia bianca! Visto e considerata la situazione sanitaria presente nel nostro territorio, i ragazzi del gruppo non danno alcun appuntamento in vista della gara di domenica, fino a nuove disposizioni".