Gli schemi contano, ma la voglia di farcela di più

La Spezia - Niente convocati, né per Vincenzo Italiano e neanche per Alessandro Nesta. Così come all'andata, Spezia e Frosinone non dichiarano neanche quali e quanti giocatori saranno sul pullman diretto allo stadio Picco questo pomeriggio. I due tecnici non lasciano trapelare nulla, ma ormai c'è poco da inventarsi. Per gli aquilotti sarà la partita numero 42 in stagione, Coppa Italia esclusa; una in più per gli ospiti che hanno dovuto iniziare i play off dal turno preliminare. Entrambe le squadre saranno stanche al termine di un'annata estenuante, interrotta per tre mesi dalla pandemia e completata poi in piena estate.



Qui Spezia. Tutto lascia pensare che Italiano sceglierà l'undici iniziale che gli ha permesso di ribaltare il Chievo e vincere l'andata allo Stirpe per 0-1. Tridente offensivo di peso con Galabinov al centro e il dinamismo di Gyasi e Nzola sulle ali, apparsi immarcabili quattro giorni fa. Matteo Ricci detta il gioco, alla sua destra ci sarà il roccioso Bartolomei con Maggiore a sinistra libero di cercare spazio sulla trequarti durante il possesso. Davanti a Scuffet il quartetto formato da Ferrer, Erlic, Terzi e Vitale. Le cinque sostituzioni in tre slot lasciano aperta la porta ad una serie di staffette: pronti Mora, Vignali, Ramos ma anche Ragusa e Di Gaudio.

Qui Frosinone. Nesta perde Dionisi per squalifica ma ritrova Haas, che del suo Frosinone è il simbolo. Lo svizzero ha giocato quasi quaranta partite in stagione sotto la guida dell'ex campione del mondo, quasi tutte da titolare. Gli lascia il posto Gori, così a centrocampo ci saranno Rohden e Maiello, con Salvi e Paganini esterni. Si va infatti verso la conferma del 3-5-2 che ha ribaltato la semifinale contro il Pordenone a Trieste. In difesa Szyminski dovrebbe rilevare Brighenti e accompagnare Krajnc e Ariaudo nella protezione di Bardi. Attacco con l'ariete Novakovich e il funambolo Ciano.