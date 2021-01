Gli scacchisti spezzini si aggiudicano il Garibaldi Trophy

La Spezia - Pur in un anno drammatico per il Movimento Scacchistico Nazionale ,ed in particolare per quello spezzino che purtroppo ha assistito alla scomparsa di diversi giocatori storici, il Circolo della Spezia conferma la propria importante tradizione aggiudicandosi la 1^ Edizione del Torneo web denominato Grand Prix ”Garibaldi Trophy” Chess Teams organizzato, con il Patrocinio del Comune di Mentana (RM) ,dal locale Circolo scacchistico.



La competizione, svoltasi nei mesi di novembre e dicembre del 2020 nel più importante sito internazionale denominato Lichess, ha annoverato la presenza di ben 312 titolati giocatori in rappresentanza di 19 Teams. La formazione del Circolo della Spezia si è aggiudicata con pieno merito e largo margine il Trofeo giungendo 5 volte 1^ e 2 volte 3^su sette incontri , ricevendo sempre elogi per l’alto gioco qualitativo espresso.



Nella compagine cittadina, guidata dal Maestro spezzino Marco Scotto, hanno giocato sia soci titolati che giovani nazionali emergenti oltre ad esperti Maestri Nazionali ed Internazionali che hanno contribuito al prestigioso risultato finale .



Si evidenzia che il titolo conquistato costituisce la prima storica vittoria in ambito web del Circolo e , il Presidente Claudio Grieco, si augura che possa costituire un importante viatico per ulteriori belle prestazioni in attesa di poter ritornare a disputare tornei in presenza.



A tal proposito i “motori” sono già accesi per l’organizzazione dell’ 8^ Edizione dell’Open Internazionale del Levante Ligure calendarizzata, come di consueto, nel mese di dicembre con il Patrocinio del Comune della Spezia.



Per chi si volesse avvicinare all’Arte del “Nobil Giuoco” contattare il sito internet del Circolo della Spezia info@speziascacchi.it