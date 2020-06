Gli otto gol di Ragusa sono valsi 13 punti. Lo Spezia segna volentieri tra il 60' e il 75'

La Spezia - Una cosa l'ha detta la vittoria contro l'Empoli, anzi due: lo Spezia nei secondi tempi ha costruito gran parte della sua grande rimonta alle prime posizioni. Con ben 29 reti su 41 totali segnate dopo l'intervallo, di cui 9 dal 46’ al 60’ (nessuno meglio nella serie cadetta 2019/20 in questa fase di gioco) e addirittura 15 nei 15’ centrali delle riprese. Elio Capradossi, 27 presenze e 2371’ in campo, è il giocatore aquilotto con più gettoni e minuti in campo, Antonino Ragusa, 8 gol e la bellezza di 13 punti portati alla causa con i suoi gol decisivi, è il bomber principe dello Spezia 2019/20 e senza alcun dubbio il calciatore più determinante.