Gli osservatori inglesi al Picco per Scamacca ma scoprono Erlic

La Spezia - Il suo nome cerchiato a futura memoria. Tra i più continui dell'ultimo periodo, il difensore Martin Erlic ha conosciuto sabato una nuova soddisfazione. Quella di essere finito tra i calciatore segnalati con un "+" dagli osservatori inglesi presenti al Picco durante la partita contro l'Ascoli. In tribuna per osservare Gianluca Scamacca, pare che lo scout mandato dal Southampton sia rimasto favorevolmente impressionato dal centrale croato e abbia chiesto informazioni in un momento successivo. E' lui l'ultimo nome della giovane rosa bianca che si sta facendo strada negli ambienti del calciomercato, bruciando ogni tappa dopo aver perso un'intera stagione per infortunio. Calciatore di proprietà, acquisito a titolo definitivo dal Sassuolo in estate da Guido Angelozzi. Che peraltro è anche lo scopritore dello stesso Scamacca proprio durante la sua esperienza in Emilia.