Gli ex: il sarzanese Antonio Candela passa all'Olbia in prestito

La Spezia - Non esaltante l'approccio di Antonio Candela con la serie B. Dopo un girone il sarzanese lascia il Trapani, dove era arrivato in prestito dal Genoa, e passa all'Olbia in serie C. Il terzino destro, uno della prima "generazione Ferdeghini", era stato ceduto dagli aquilotti ai rossoblù per una cifra attorno agli 800mila euro. Si avvicina a casa Daniele Pedrelli, lunigianese con una quarantina di presenze in maglia bianca, che lascia il Gubbio per la Pianese. Dopo 13 presenze con la Viterbese, Antonini Culina diventa un giocatore del Padova nell'ultimo giorno di mercato. Cambia casacca sul filo di lana anche Andrea Bovo, dalla Virtus Francavilla al Siena.