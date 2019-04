Gli ex aquilotti frenano il Cittadella, un gol nel finale inguaia il Foggia

La Spezia - Il Cittadella non riesce a battere l'Ascoli e resta a un punto dallo Spezia raggiungendo però il Perugia a quota 46. Al Tombolato si mettono in mostra gli ex aquilotti Valentini e Ardemagni che portano i marchigiani sul 2-0 prima della rimonta firmata Panico e Moncini.

A Cremona invece un gol nel finale di Arini chiude sull'1-0 la sfida col Foggia che resta terzultimo distanziato di un punto dal Livorno.

Stasera sfida per il primo posto in B fra Lecce e Brescia.