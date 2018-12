Gli atleti più meritevoli premiati in Comune

La Spezia - Si è svolta questa mattina a Palazzo Civico la cerimonia di premiazione degli atleti spezzini che nel corso del 2018 si sono distinti in diverse discipline sportive ottenendo prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale.

Erano presenti il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’Assessore allo Sport Lorenzo Brogi, il Delegato provinciale del Coni Augusto Franchetti Rosada e gli atleti insigniti del riconoscimento, segnalati dalle Federazioni di appartenenza.



Il Sindaco Peracchini e l’Assessore Brogi, nel consegnare loro le targhe e i diplomi, hanno colto l’occasione per sottolineare gli importanti risultati che tengono alto il nome della Spezia sulla scena sportiva nazionale, in svariate discipline che spaziano dal nuoto alla scherma, dal basket al pattinaggio fino al pugilato. “A nome della nostra Città vi ringrazio per il vostro lavoro, per la passione con cui riuscite a conciliare lo studio con i sacrifici quotidiani nell’allenamento”, ha dichiarato il Sindaco, porgendo agli atleti e ai rappresentanti delle Associazioni gli auguri di buon Natale.

Oltre agli atleti, anche Augusto Franchetti Rosada (insieme alla sua collaboratrice Samantha Bardelli) ha ricevuto un premio per l’impegno profuso nell’organizzazione della 1^ Festa dello Sport al “Montagna”. “Una prima edizione che ha ottenuto grande riscontro – ha sottolineato l’Assessore Brogi – e che speriamo di replicare il prossimo anno”.



Ecco i premiati:



Basket Academy La Spezia: scudetto basket a 3

Francesca Stella

Diletta Mangano

Rossella Gioan

Giada Leonardini



ASD Anteros Risultati di rilievo a livello internazionale

Anastasia Tonelli

Marco Galli



Ju Jitsu Prati Fornola Risultati a livello nazionale

Marco Cozzani oro

Daniele Cozzani oro

Alisia Bisson argento

Sofia Canciani argento

Cristian Barlassina argento



Rari Nantes Nuoto Titoli nazionali

Iris Menchini Titolo Mondiale 5 km.

Sofie Callo Campionessa Italiana

Nicola Tempesta Campione Italiano

Francesco Ghettini Campione Italiano

Andrea Bianchi Campione Italiano



Sport's Inside Pattinaggio Velocità: risultati di prestigio a livello nazionale, che hanno contribuito al Piazzamento tra le 5 migliori società

Asia Negri

Cloe Camuto

Maina Raga

Tristan Raga

Marzia Ratti

Pietro Carnevale allenatore



Circolo Scherma La Spezia Convocazione Nazionale

Tommaso Aiello



Giochi in rete

Davide Gioan Convocazione Nazionale



Calcio

Nicolo' Zaniolo Convocazione in Nazionale



Disciplina Braccio di ferro

Mattia Micheli 3°classificato Coppa Italia



Danza

Wilmer Righero e Manuela Traversi Campioni Mondiali



Ginnastica Canaletto

Leon Zonza Convocazione in Nazionale

Pattinaggio ASD Skating Luna

Rachele Bianchi Campionessa Italiana



SOCIETA' PATTINO CLUB

Silvia Lambruschi - 3 classificata ai mondiali di Francia

Giada Romiti - Coppa Italia - Convocata in nazionale

Benedetta Iacobino - 4 class. campionati italiani uisp e 7 class. FISR

Gaia Lombardi - 1 class. Uisp dance

Sara Bellante - 2 class. trofeo nazionale uisp formula

Alessia Pesani - 2 class. trofeo nazionale uisp formula



SOCIETA' VIRTUS

Omar Venturini - Campionati Italiani assoluti di full contact kick boxing

Imerio Tonelli Campionati Italiani kick boxing light contact senior - Chiamato in nazionale.