Gli atleti della Boxing Class fanno il pieno di medaglie a Genova

La Spezia - Gli atleti della Palestra di sport da combattimento BOXING-CLASS LA SPEZIA diretta dal Maestro Andrea Prassini, tornano a casa tutti vincitori. Clima di festa negli ambienti del sodalizio giallo / nero che festeggia con 3 belle vittorie all'unanimità dei giudici i 18 anni di presenza continuativi all'interno del Palazzetto dello Sport. Gli atleti spezzini hanno combattuto nella bella manifestazione denominata Muay Thai Time 5 magistralmente organizzata dai Maestri Luca Cuccu e Roberto Betta, recentemente tenutasi a Genova e che si è articolata in due giornate di match in considerazione dell''elevato numero di atleti partecipanti. L'Evento sportivo, targato come sempre FIGHT1 e patrocinato dal Comune di Genova, ha visto protagonista la solidarietà nei confronti delle famiglie genovesi rimaste coinvolte nel crollo del Ponte Morandi, infatti l'intero ricavato delle due giornate, ovvero 15.000 € sono stati interamente destinati in beneficenza dagli organizzatori al Comitato Ponte Morandi. Gli atleti spezzini che hanno tenuto alti i colori della BOXING-CLASS LA SPEZIA nella trasferta genovese e nella specialità kick-boxing sono stati: la venticinquenne Margherita Palazzo 58 kg cat. senior che ha vinto contro Alice Moro della Gladiator Fight Academy di Ventimiglia; il ventenne Alex Cozzani 68 kg cat. senior che ha vinto contro Manuel Benedetto del Team Biancolilla di Genova; il sedicenne Gabriel Chirita 72 kg cat. junior che ha vinto contro Cristian Colt della GreenFit di Pisa. - Sono soddisfatto delle prestazioni tenute dai nostri atleti - afferma il Maestro Prassini che continua - perché tutti e 3, con ognuno le proprie doti tecniche, hanno messo in pratica in modo impeccabile gli schemi e le tattiche preparati in palestra. Credo sia errato sedersi sugli allori anche perché considero i match un mezzo allenante in virtù di futuri impegni sportivi che non tarderanno ad arrivare. Colgo l'occasione - conclude Prassini - per ringraziare il folto pubblico composto da compagni di palestra e loro famigliari o amici, che hanno seguito gli atleti in trasferta e che li hanno calorosamente incitati a bordo ring.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi impegni per gli atleti della BOXING-CLASS LA SPEZIA, ricordando a chi volesse praticare le discipline del ring sia a livello agonistico e sia amatoriale, che Andrea Prassini Tecnico di Pugilato F.P.I. dal 2005 ed insegnante delle discipline del ring kick-boxing, boxe francese savate e thai boxe dal 1996, è presente continuativamente da 18 anni all'interno del Palasport G. Mariotti della Spezia dove svolge le proprie lezioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19:30 alle 21:00. Per tutti la possibilità di praticare 2 LEZIONI PROVA OMAGGIO. Per informazioni tel. 328.5467479